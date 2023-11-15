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В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв, пишут местные издания.
По информации Sputnik Армения, взрыв произошел, предположительно, на химическом факультете.
СМИ сообщают о пострадавших. В полиции пока не дают информации о погибших и раненых.
По предварительным данным Минздрава, погиб один человек, трое госпитализированы.
Студенты и преподаватели эвакуированы. В пресс-службе вуза сообщили журналистам, что пожар вспыхнул в одной из комнат в цокольном помещении, сейчас он потушен.
По информации Sputnik Армения, взрыв произошел, предположительно, на химическом факультете.
СМИ сообщают о пострадавших. В полиции пока не дают информации о погибших и раненых.
По предварительным данным Минздрава, погиб один человек, трое госпитализированы.
Студенты и преподаватели эвакуированы. В пресс-службе вуза сообщили журналистам, что пожар вспыхнул в одной из комнат в цокольном помещении, сейчас он потушен.
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