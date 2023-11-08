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В Забайкалье при обрушении в шахте золоторудной компании погибли два человека
Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю
В Забайкальском крае в шахте золоторудной компании произошло обрушение породы.
Из-под завалов были извлечены тела двух работников. «По версии следствия, 17 ноября 2023 года около 6 часов при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы, при котором погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения», — сообщили в региональном СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
В МЧС уточнили, что речь о руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе. Обрушение горной породы произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки.
Тела погибших направлены для проведения судебных медицинских экспертиз. «Следователи затребуют и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия», — добавили в СК.
Из-под завалов были извлечены тела двух работников. «По версии следствия, 17 ноября 2023 года около 6 часов при ведении горных работ в шахте золоторудной компании в результате нарушения требований правил безопасности произошло обрушение горной породы, при котором погибли два подземных проходчика предприятия 1978 и 1979 годов рождения», — сообщили в региональном СУ СКР.
Возбуждено уголовное дело (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух человек).
В МЧС уточнили, что речь о руднике ЗРК «Омчак» в Балейском районе. Обрушение горной породы произошло при выполнении работ на горизонте 675 вертикальной выработки.
Тела погибших направлены для проведения судебных медицинских экспертиз. «Следователи затребуют и изучат документы, опросят руководство и работников предприятия», — добавили в СК.
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