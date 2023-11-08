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Глава ЦБ РФ: цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%.
Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы в четверг.
«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились, это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — отметила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, кредитование населения по ипотеке растет, однако с учетом роста цен на жилье это может обернуться «большими рисками». «Здесь очень высокие темпы роста, +32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Нас не может не беспокоить, что этот рост сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов, за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой», — цитирует Набиуллину пресс-служба ЦБ РФ.
По ее словам, в будущем это может обернуться «большими рисками и для банков, и — главное — для самих заемщиков».
Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы в четверг.
«В среднем по стране цены на новостройки за три года выросли на 90%. То есть практически удвоились, это в два раза больше, чем рост той же зарплаты за те же три года», — отметила она (цитата по ТАСС).
По ее словам, кредитование населения по ипотеке растет, однако с учетом роста цен на жилье это может обернуться «большими рисками». «Здесь очень высокие темпы роста, +32% в годовом выражении. То есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Нас не может не беспокоить, что этот рост сопровождается ростом цен на жилье и снижением качества кредитов, за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой», — цитирует Набиуллину пресс-служба ЦБ РФ.
По ее словам, в будущем это может обернуться «большими рисками и для банков, и — главное — для самих заемщиков».
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