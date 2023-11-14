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В Китае число жертв пожара на угольном предприятии возросло до 25
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В провинции Шаньси на севере Китая в результате крупного пожара в здании угольного предприятия погибли по меньшей мере 25 человек.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 19 жертвах. По информации в СМИ, более 50 человек госпитализированы.
Пока неизвестно, сколько именно человек находились в здании. Поисково-спасательные работы продолжаются.
На данный момент пожарным удалось взять огонь под контроль, сообщает СМИ.
Возгорание возникло на втором этаже четырехэтажного здания рано утром в четверг. Причины пожара устанавливаются.
Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Ранее сообщалось о 19 жертвах. По информации в СМИ, более 50 человек госпитализированы.
Пока неизвестно, сколько именно человек находились в здании. Поисково-спасательные работы продолжаются.
На данный момент пожарным удалось взять огонь под контроль, сообщает СМИ.
Возгорание возникло на втором этаже четырехэтажного здания рано утром в четверг. Причины пожара устанавливаются.
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