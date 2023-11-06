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Магнитная буря накроет землю 22 ноября
Фото: Владимир Задумин. Полярное сияние в центре Екатеринбурга, вызванное одной из магнитных бурь ноября
Очередные космические явления вызовут магнитную бурю 22 ноября. Такой прогноз указан на сайте Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения.
Сообщается, что буря будет не сильной, но может произойти не только 22, но и 24-25 ноября.
Ранее различные специалисты заявляли о влиянии магнитных бурь на состояние людей. Так, метеочувствительные люди могут испытывать слабость, головные боли, и даже головокружение.
Ранк вспышки на солнце вызывали полярное сияние, которое можно было наблюдать во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге.
Сообщается, что буря будет не сильной, но может произойти не только 22, но и 24-25 ноября.
Ранее различные специалисты заявляли о влиянии магнитных бурь на состояние людей. Так, метеочувствительные люди могут испытывать слабость, головные боли, и даже головокружение.
Ранк вспышки на солнце вызывали полярное сияние, которое можно было наблюдать во многих городах России, в том числе и в Екатеринбурге.
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