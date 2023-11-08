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Центробанк может снова повысить ключевую ставку при отсутствии замедления инфляции
Фото: Вечерние ведомости
На ХI Конгрессе финансистов Казахстана выступила заместитель председателя Центробанка России Ольга Полякова. Она заявила, что в ЦБ готовы снова повысить ключевую ставку, если не будет ощутимого замедления роста инфляции.
«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. - до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», – цитирует ТАСС Полякову.
Напомним, ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых.
«На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. - до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий», – цитирует ТАСС Полякову.
Напомним, ранее ЦБ повысил ключевую ставку до 15% годовых.
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