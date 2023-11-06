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В Самарской области после обысков задержан экс-глава правительства региона
Фото: Вечерние Ведомости
В Самарской области накануне были задержаны бывший председатель регионального правительства Виктор Кудряшов, а также врио министра строительства Михаил Асеев.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее ряд СМИ сообщили об обысках в правительстве региона.
В этот же день, во вторник, Виктор Кудряшов заявил, что покидает пост первого вице-губернатора — председателя правительства по состоянию здоровья, пишут местные издания. Сообщается, что такое решение он якобы принял еще месяц назад.
В телеграм-каналах ранее появилась информация об обысках в региональном кабмине по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не было.
Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. Ранее ряд СМИ сообщили об обысках в правительстве региона.
В этот же день, во вторник, Виктор Кудряшов заявил, что покидает пост первого вице-губернатора — председателя правительства по состоянию здоровья, пишут местные издания. Сообщается, что такое решение он якобы принял еще месяц назад.
В телеграм-каналах ранее появилась информация об обысках в региональном кабмине по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не было.
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