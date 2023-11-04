ХК «Сибирь» подписал контракт с 8-летним мальчиком, который борется с онкологией

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Восьмилетний болельщик хоккейного клуба из Новосибирска Игорь Захаренко мечтал встретиться с игроками «Сибири». Мальчик борется с онкологией (ретинобластомой), и находится под наблюдением врачей.В хоккейном клубе же решили не просто организовать встречу ребенка со спортсменами, а заключить самый настоящий однодневный контракт. 14 ноября ребенок проведет с хоккеистами.«Игорь – веселый и активный мальчик, который живет в рабочем поселке Краснозерка Новосибирской области, он пошел в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома. Мечтой Игоря было встретиться с хоккеистами "Сибири", но мы решили подарить ему более запоминающийся подарок.Завтра весь игровой день мальчик будет находиться в расположении ХК "Сибирь", сначала состоится его знакомство с командой, он потом примет участие в утренней раскатке, поучаствует в командном обеде, перед игрой даст напутствие игрокам, выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание. А за игрой он будет наблюдать из клубной ложи», – рассказали в пресс-службе новосибирского хоккейного клуба.Самому юному в команде на 14 ноября мальчику уже подарили именную форму.