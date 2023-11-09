В Минтрансе заявили о запуске биометрической идентификации пассажиров на четырех объектах в 2024 году

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Минтрансе рассказали, что в 2024 году будут опробировать способ идентификации пассажиров с помощью биометрии. То есть вместо паспортов россияне смогут пользоваться биометрической идентификацией. Один из видов биометрии, например, это отпечатки пальцев.В 2025 году по плану таких транспортных объектов будет уже 15, а к 2030 и того 700.Сообщается также, что в Минцифры уточнили, что в первую очередь биометрические идентификации будут внедрять в метро, а позже уже в других видах транспорта.