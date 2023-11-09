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В Минтрансе заявили о запуске биометрической идентификации пассажиров на четырех объектах в 2024 году
Фото: Вечерние ведомости
В Минтрансе рассказали, что в 2024 году будут опробировать способ идентификации пассажиров с помощью биометрии. То есть вместо паспортов россияне смогут пользоваться биометрической идентификацией. Один из видов биометрии, например, это отпечатки пальцев.
В 2025 году по плану таких транспортных объектов будет уже 15, а к 2030 и того 700.
Сообщается также, что в Минцифры уточнили, что в первую очередь биометрические идентификации будут внедрять в метро, а позже уже в других видах транспорта.
В 2025 году по плану таких транспортных объектов будет уже 15, а к 2030 и того 700.
Сообщается также, что в Минцифры уточнили, что в первую очередь биометрические идентификации будут внедрять в метро, а позже уже в других видах транспорта.
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