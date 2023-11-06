Возрастное ограничение 18+
В Подмосковье обрушился автомобильный мост, возбуждено дело о халатности
Фото: ГСУ СК по Московской области
В Подольском городском округе обрушился автомобильный мост.
При обрушении пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Машина рухнула вместе с пролетом.
В СК возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.
«10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего пострадала женщина. По данному факту следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — сообщает СК по региону.
Потерпевшая в больнице, ей оказана помощь. На месте работают следователи и криминалисты.
Напомним, 19 октября железобетонный мост обрушился в Новосибирской области.
При обрушении пострадала женщина, которая была за рулем автомобиля. Машина рухнула вместе с пролетом.
В СК возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц.
«10 ноября 2023 года в деревне Кутьино Подольского городского округа произошло обрушение автомобильного моста, в результате чего пострадала женщина. По данному факту следователем следственного отдела по г. Подольск ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ст. 293 УК РФ)», — сообщает СК по региону.
Потерпевшая в больнице, ей оказана помощь. На месте работают следователи и криминалисты.
Напомним, 19 октября железобетонный мост обрушился в Новосибирской области.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге посреди дороги умерла водительница Renault
07 ноября 2023
07 ноября 2023