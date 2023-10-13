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В Новосибирской области обрушился железобетонный мост
Фото: ГКУ Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области
В Новосибирской области минувшей ночью обрушился автомобильный железобетонный мост.
Общая длина моста — 45 метров, обрушились два пролета длиной в 30 метров.
«Предварительно произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются», — сообщили в территориальном управлении автодорог.
Обошлось без пострадавших. Для водителей организован объезд.
«В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный», — сообщили в управлении.
Мост через реку Карасук в поселке Базово был построен в 1971 году, грузоподъёмность 23 тонны. В управлении утверждают, что несколько раз в год проводились проверки технического состояния моста.
Общая длина моста — 45 метров, обрушились два пролета длиной в 30 метров.
«Предварительно произошел крен опоры, в результате – полное падение. Причины произошедшего выясняются», — сообщили в территориальном управлении автодорог.
Обошлось без пострадавших. Для водителей организован объезд.
«В результате обрушения от населенного пункта отрезана одна улица, 8 частных жилых домов, в которых проживает 26 человек, из них 9 детей (школьники), 1 человек маломобильный», — сообщили в управлении.
Мост через реку Карасук в поселке Базово был построен в 1971 году, грузоподъёмность 23 тонны. В управлении утверждают, что несколько раз в год проводились проверки технического состояния моста.
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