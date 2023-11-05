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Мэр томского города устал от жалоб на грязь и пообещал уволиться, если за это проголосуют жители
Фото: сайт администрации городского округа Стрежевой
Мэр городского округа Стрежевой в Томской области пообещал уволиться, если за это проголосуют жители.
Опрос он запустил в своем телеграм-канале. Причиной такого решения стали постоянные жалобы на грязь в городе. Люди недовольны, что дороги и тротуары посыпают песком и солью. По словам мэра, у него уже «не хватает нервов».
«Продолжается поток претензий, жалоб, упреков и просто недовольств по поводу того, что я превратил белоснежный зимний сибирский город в одну сплошную кучу грязи. Пишут в чате этого канала, пишут в дорожном чате, пишут в личку в мессенджеры, в ВК и в ОК. Я не стану оправдываться. Понимаю, что в Стрежевом мэр виноват во всём, что происходит», — пишет Валерий Дениченко.
Он добавил, что «жить в постоянном потоке негатива непросто». «Если читать чат регулярно, то каждый день мне в вину ставят всё новые и новые факторы. Работа больницы, работа переправы, работа автобусов, поведение подростков, поведение водителей, действия пешеходов, работа светофоров, уличное освещение, поведение родителей, воспитание детей, поведение собак и так далее и тому подобное», — пишет глава.
По его словам, областная власть тоже недовольна. «Частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь?», — задается вопросом мэр.
Он подчеркнул, что его «прежняя работа более чем устраивала».
«Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место?», — написал мэр в телеграм-канале и опубликовал опрос «Как поступить с мэром».
В опросе два варианта ответов: «Испортил город, пусть увольняется» и «Дадим шанс, пусть еще поработает». Мэр пообещал, что если будет выбран первый пункт, то уже завтра он подаст заявление.
На момент публикации в опросе приняли участие более 7200 человек (всего на канал подписаны 12 550 пользователей). Большинство (62%) на данный момент проголосовали за первый вариант.
Добавим, что по поводу ситуации с песком Дениченко отметил, что «песок сыпали и будут сыпать». «Хоть со мной, хоть без меня. Можете на слово поверить. Снег будет таять при положительной температуре. Независимо от личности мэра. А снег с песком никогда белоснежными не станут», — уверен он.
Дениченко стал мэром Стрежевого в декабре 2021 года. До этого был начальником финансового управления администрации городского округа, заместителем мэра по экономике и финансам.
Опрос он запустил в своем телеграм-канале. Причиной такого решения стали постоянные жалобы на грязь в городе. Люди недовольны, что дороги и тротуары посыпают песком и солью. По словам мэра, у него уже «не хватает нервов».
«Продолжается поток претензий, жалоб, упреков и просто недовольств по поводу того, что я превратил белоснежный зимний сибирский город в одну сплошную кучу грязи. Пишут в чате этого канала, пишут в дорожном чате, пишут в личку в мессенджеры, в ВК и в ОК. Я не стану оправдываться. Понимаю, что в Стрежевом мэр виноват во всём, что происходит», — пишет Валерий Дениченко.
Он добавил, что «жить в постоянном потоке негатива непросто». «Если читать чат регулярно, то каждый день мне в вину ставят всё новые и новые факторы. Работа больницы, работа переправы, работа автобусов, поведение подростков, поведение водителей, действия пешеходов, работа светофоров, уличное освещение, поведение родителей, воспитание детей, поведение собак и так далее и тому подобное», — пишет глава.
По его словам, областная власть тоже недовольна. «Частенько возникает вопрос — на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь?», — задается вопросом мэр.
Он подчеркнул, что его «прежняя работа более чем устраивала».
«Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место?», — написал мэр в телеграм-канале и опубликовал опрос «Как поступить с мэром».
В опросе два варианта ответов: «Испортил город, пусть увольняется» и «Дадим шанс, пусть еще поработает». Мэр пообещал, что если будет выбран первый пункт, то уже завтра он подаст заявление.
На момент публикации в опросе приняли участие более 7200 человек (всего на канал подписаны 12 550 пользователей). Большинство (62%) на данный момент проголосовали за первый вариант.
Добавим, что по поводу ситуации с песком Дениченко отметил, что «песок сыпали и будут сыпать». «Хоть со мной, хоть без меня. Можете на слово поверить. Снег будет таять при положительной температуре. Независимо от личности мэра. А снег с песком никогда белоснежными не станут», — уверен он.
Дениченко стал мэром Стрежевого в декабре 2021 года. До этого был начальником финансового управления администрации городского округа, заместителем мэра по экономике и финансам.
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