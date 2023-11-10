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На Чукотке пропал самолет Ан-2
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На Чукотке перестал выходить на связь самолет Ан-2.
По данным МЧС, на борту находятся три человека. Самолет принадлежит авиакомпании «Стриж Авиа».
«Самолёт, вылетевший в 10:40 по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. Самолёт должен был прилететь в 12:40, однако, так не прибыл. На борту, по предварительным данным, 2 пилота и 1 пассажир», — сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.
По его словам, на поиски вылетел вертолёт МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» со спасателями и врачами, однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолёт был отозван. Из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтёрами.
Транспортная прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный.
По данным МЧС, на борту находятся три человека. Самолет принадлежит авиакомпании «Стриж Авиа».
«Самолёт, вылетевший в 10:40 по маршруту Певек — прииск Полярный, не вышел на связь. Самолёт должен был прилететь в 12:40, однако, так не прибыл. На борту, по предварительным данным, 2 пилота и 1 пассажир», — сообщил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.
По его словам, на поиски вылетел вертолёт МИ-8 ГП ЧАО «Чукотавиа» со спасателями и врачами, однако из-за плохой видимости и ухудшения погодных условий спасательный вертолёт был отозван. Из села Рыркайпий выехали два снегохода с волонтёрами.
Транспортная прокуратура проводит проверку. По данным ведомства, самолет перевозил груз из Певека в Полярный.
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