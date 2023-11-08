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В США профсоюз киноактеров объявил о завершении забастовки после сделки со студиями
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Американская гильдия киноактеров объявила о достигнутом соглашении с голливудскими студиями.
Забастовка, которая длится уже 118 дней, официально завершится в четверг, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление гильдии.
В профсоюзе, представляющем интересы десятков тысяч актеров, назвали сделку со студиями «революционной». По данным издания, соглашение дает «самые большие выгоды в истории профсоюза, включая самое большое увеличение минимальной заработной платы за последние сорок лет, совершенно новый продукт для потоковых программ, компенсации при использовании искусственного интеллекта и значительное увеличение контрактов по всем позициям».
В заявлении говорится, что актерам второго плана также будет повышена заработная плата. Кроме того, соглашение включает увеличение пенсионных и медицинских выплат.
В профсоюзе отмечают, что новая сделка оценивается более чем в 1 миллиард долларов.
В объединении крупнейших студий, куда входят в том числе Warner Bros., Paramount, Netflix и Amazon, заявили, что рады достижению предварительного соглашения и рассчитывают, что отрасль возобновит полноценную работу, пишет издание.
Напомним, из-за забастовки актеров были перенесены церемонии вручения премий «Оскар» и «Эмми», а также премьеры некоторых фильмов.
Ранее масштабную забастовку провели сценаристы Голливуда, она продолжалась несколько месяцев.
По информации в СМИ, экономисты оценивают ущерб для отрасли от двух забастовок в пять-шесть млрд долларов.
Забастовка, которая длится уже 118 дней, официально завершится в четверг, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление гильдии.
В профсоюзе, представляющем интересы десятков тысяч актеров, назвали сделку со студиями «революционной». По данным издания, соглашение дает «самые большие выгоды в истории профсоюза, включая самое большое увеличение минимальной заработной платы за последние сорок лет, совершенно новый продукт для потоковых программ, компенсации при использовании искусственного интеллекта и значительное увеличение контрактов по всем позициям».
В заявлении говорится, что актерам второго плана также будет повышена заработная плата. Кроме того, соглашение включает увеличение пенсионных и медицинских выплат.
В профсоюзе отмечают, что новая сделка оценивается более чем в 1 миллиард долларов.
В объединении крупнейших студий, куда входят в том числе Warner Bros., Paramount, Netflix и Amazon, заявили, что рады достижению предварительного соглашения и рассчитывают, что отрасль возобновит полноценную работу, пишет издание.
Напомним, из-за забастовки актеров были перенесены церемонии вручения премий «Оскар» и «Эмми», а также премьеры некоторых фильмов.
Ранее масштабную забастовку провели сценаристы Голливуда, она продолжалась несколько месяцев.
По информации в СМИ, экономисты оценивают ущерб для отрасли от двух забастовок в пять-шесть млрд долларов.
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