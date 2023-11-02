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Матвиенко считает, что нужно сменить «совковое» название Роспотребнадзора
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер Совета Федерации Матвиенко считает, что полное название Роспотребнадзора нужно поменять, так как его «не выговорить».
Кроме того, по мнению Матвиенко, название ведомства «какое-то совковое». Об этом она высказалась во время правительственного часа с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Анна Юрьевна, только название надо поменять, ну не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют», — сказала Матвиенко.
Напомним, накануне спикер Совета Федерации предложила принять в России закон о всеобщем счастье.
Кроме того, по мнению Матвиенко, название ведомства «какое-то совковое». Об этом она высказалась во время правительственного часа с участием главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
«Анна Юрьевна, только название надо поменять, ну не выговорить. И даже нам, сенаторам, сбиваешься — и потом, какое-то совковое немножко уже такое название, несовременное. Давайте его осовременим и сделаем короче, потому что Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — ну точно не выговорить. Все сокращенно называют», — сказала Матвиенко.
Напомним, накануне спикер Совета Федерации предложила принять в России закон о всеобщем счастье.
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