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Спикер Совета Федерации предложила принять в России закон о всеобщем счастье

11.20 Вторник, 7 ноября 2023
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Спикер Совета Федерации Матвиенко предложила принять в России закон о всеобщем счастье и создать министерство счастья.

«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко накануне на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).

При этом, по ее словам, у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая».

Напомним, в 2018 году Матвиенко предлагала создать в России «министерство одиночества», чтобы поддерживать пожилых людей.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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