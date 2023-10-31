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Спикер Совета Федерации предложила принять в России закон о всеобщем счастье
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Спикер Совета Федерации Матвиенко предложила принять в России закон о всеобщем счастье и создать министерство счастья.
«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко накануне на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).
При этом, по ее словам, у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая».
Напомним, в 2018 году Матвиенко предлагала создать в России «министерство одиночества», чтобы поддерживать пожилых людей.
«Немедленно [необходимо принять] закон о всеобщем счастье. Я мечтаю и даже предлагала: давайте мы создадим в России министерство счастья. То ведомство, через которое будут проходить все решения, все законы на предмет, а делает ли этот новый закон или новое постановление правительства людей более счастливыми», — сказала Матвиенко накануне на марафоне общества «Знание» (цитата по ТАСС).
При этом, по ее словам, у нее в этом вопросе «группа поддержки маленькая».
Напомним, в 2018 году Матвиенко предлагала создать в России «министерство одиночества», чтобы поддерживать пожилых людей.
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