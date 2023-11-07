Возрастное ограничение 18+
В Люберцах вооруженный мачете мужчина напал на прохожих
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Люберцах вооруженный мужчина напал на прохожих.
По предварительной информации региональной прокуратуры, он был вооружен мачете.
«Сегодня днем на улице Кирова г. Люберцы мужчина, предположительно вооружённый мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим», — сообщили в ведомстве.
Позже в СК по региону уточнили, что преступник напал на женщину и 14-летнего подростка. Кроме того, при задержании он оказал сопротивление.
«Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего. Личность злоумышленника установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в прокуратуре.
На месте работают следователи и криминалисты. О состоянии пострадавших не сообщается.
Обновлено. Позже в СУ СК по региону сообщили, что нападение произошло возле здания судебных приставов. «Мужчина напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину», — говорится в сообщении. Нападавшим оказался местный житель 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Подозреваемый также находится в больнице, добавили в СК.
По предварительной информации региональной прокуратуры, он был вооружен мачете.
«Сегодня днем на улице Кирова г. Люберцы мужчина, предположительно вооружённый мачете, нанес телесные повреждения нескольким прохожим», — сообщили в ведомстве.
Позже в СК по региону уточнили, что преступник напал на женщину и 14-летнего подростка. Кроме того, при задержании он оказал сопротивление.
«Сотрудники правоохранительных органов обезвредили и задержали нападавшего. Личность злоумышленника установлена, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — добавили в прокуратуре.
На месте работают следователи и криминалисты. О состоянии пострадавших не сообщается.
Обновлено. Позже в СУ СК по региону сообщили, что нападение произошло возле здания судебных приставов. «Мужчина напал с ножом на 14-летнего подростка и женщину, нанеся обоим резаные раны. Увидев происходящее, сотрудник судебных приставов и сотрудник управления исполнения наказания обезвредили и задержали мужчину», — говорится в сообщении. Нападавшим оказался местный житель 1987 года рождения. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух человек. Пострадавшие доставлены в медучреждение. Подозреваемый также находится в больнице, добавили в СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге мужчина с битой напал на молодого человека
07 ноября 2023
07 ноября 2023
В уральской столице задержали подозреваемых в сбыте мефедрона
31 октября 2023
31 октября 2023
Под Березовским «Газель» насмерть сбила 31-летнюю женщину
02 ноября 2023
02 ноября 2023