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В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Пермском крае зафиксированы случаи гонконгского гриппа А (H3N2).
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 14458 случаев ОРВИ, из которых — 3 гриппа <...> Грипп А (H3N2) — сезонный. Защититься от заболевания поможет прививка», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «актуальная для текущего сезона» вакцина от гриппа доступна в Прикамье.
«Грипп А (H3N2) протекает с классическими гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа», — говорят в пермском Роспотребнадзоре.
Между тем, ранее врачи предупреждали, что грипп А (H3N2) отличается стремительным развитием. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Симптомы проявляются через один-два дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется четыре-пять дней.
Заболевание грозит тяжелыми осложнениями, бактериальными воспалительными процессами в различных органах. В группе риска — дети первых лет жизни, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее о случаях заболевания гонконгским гриппом сообщили на Сахалине, Камчатке, в Амурской и Тюменской областях.
Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Всего за прошедшую неделю зарегистрировано 14458 случаев ОРВИ, из которых — 3 гриппа <...> Грипп А (H3N2) — сезонный. Защититься от заболевания поможет прививка», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «актуальная для текущего сезона» вакцина от гриппа доступна в Прикамье.
«Грипп А (H3N2) протекает с классическими гриппозными симптомами и не отличается от обычного вируса гриппа», — говорят в пермском Роспотребнадзоре.
Между тем, ранее врачи предупреждали, что грипп А (H3N2) отличается стремительным развитием. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Симптомы проявляются через один-два дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется четыре-пять дней.
Заболевание грозит тяжелыми осложнениями, бактериальными воспалительными процессами в различных органах. В группе риска — дети первых лет жизни, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом.
Ранее о случаях заболевания гонконгским гриппом сообщили на Сахалине, Камчатке, в Амурской и Тюменской областях.
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