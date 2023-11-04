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В еще одном регионе РФ обнаружили гонконгский грипп
Фото: Вечерние Ведомости
На Сахалине выявлен случай заболевания так называемым гонконгским гриппом — гриппом А (H3N2).
«По итогам 44 недели 2023 года зарегистрировано 2248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2)», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее, 3 ноября, Роспотребнадзор по Тюменской области сообщил о трех случаях заболевания в регионе. «В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей. Заболевшие не были привиты против гриппа», — говорится в сообщении.
Грипп А (H3N2), или гонконгский грипп, — острое респираторное заболевание. Он отличается стремительным развитием. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Симптомы проявляются через один-два дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется четыре-пять дней, предупреждают в Роспотребнадзоре.
Заболевание грозит тяжелыми осложнениями, бактериальными воспалительными процессами в различных органах. В группе риска — дети первых лет жизни, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом.
Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1968 году в Гонконге.
«По итогам 44 недели 2023 года зарегистрировано 2248 случаев заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе зарегистрирован 1 случай гриппа, этиологически связан с вирусом гриппа А (H3N2)», — сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Ранее, 3 ноября, Роспотребнадзор по Тюменской области сообщил о трех случаях заболевания в регионе. «В Тюменской области зарегистрировано три первых случая гриппа А (H3N2) у взрослого и 2 детей. Заболевшие не были привиты против гриппа», — говорится в сообщении.
Грипп А (H3N2), или гонконгский грипп, — острое респираторное заболевание. Он отличается стремительным развитием. Симптомы — температура выше 39 градусов, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, головная боль, ломота во всем теле. Симптомы проявляются через один-два дня после заражения. Тяжелое состояние сохраняется четыре-пять дней, предупреждают в Роспотребнадзоре.
Заболевание грозит тяжелыми осложнениями, бактериальными воспалительными процессами в различных органах. В группе риска — дети первых лет жизни, пожилые, а также люди с ослабленным иммунитетом.
Впервые вспышка инфекции была зафиксирована в 1968 году в Гонконге.
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