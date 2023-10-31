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В Орле по требованию прокуратуры остановили снос дуба, посаженного в честь отмены крепостного права

10.51 Среда, 8 ноября 2023
Фото: прокуратура Орловской области
В Орле прокуратура потребовала приостановить снос старинного дуба, который был посажен в 1861 году в честь отмены крепостного права.

Напомним, в начале октября дуб, который в предыдущие годы «лечили» с помощью бетона и монтажной пены, раскололся пополам. Местная оценочная комиссия определила, что повреждено почти 40% дерева.

Вскоре комиссия по зеленым насаждениям при администрации города пришла к выводу, что дерево уже не спасти. Дуб решили снести «без принятия мер к возможности сохранения», сообщает прокуратура. Ведомство начало проверку.

«Начальником Территориального управления по Советскому району администрации г. Орла выдано разрешение на снос старовозрастного дерева. По поручению прокурора Орловской области Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой по указанному факту организована проверка», — сообщили в надзорном ведомстве.

По требованию прокуратуры работы по сносу дерева были приостановлены.

«В целях достоверного установления степени повреждения дуба прокуратурой к обследованию зеленого насаждения привлечены специалисты сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы» для его детального обследования и получения выводов о возможности сохранения зеленого насаждения или необходимости сноса», — говорится в сообщении.

Накануне специалисты детально обследовали дерево. «На основании выводов обследования при наличии оснований будут приняты прокурорского реагирования», — добавили в прокуратуре.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Екатеринбурженка сломала нос в бассейне на крыше «Высоцкого», но суд встал на сторону его владельцев

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