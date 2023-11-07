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В Томской области судья получил условный срок по делу о крупной взятке
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Томской области судья районного суда получил условный срок по делу о получении крупной взятки.
«Приговором Новосибирского областного суда от 7 ноября 2023 года судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ [получение взятки должностным лицом в крупном размере]», — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области (цитата по ТАСС).
Сообщается, что речь о сумме в 731 тыс. рублей от владельца коммерческой организации, который перечислял деньги за общее покровительство.
В деле есть второй эпизод, получение 160 тысяч рублей, однако по нему подсудимый был оправдан (с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления»), пишут СМИ.
Новосибирский облсуд приговорил судью к семи годам условно со штрафом в 1,46 млн рублей и испытательным сроком четыре года.
В местных изданиях уточняют, что судья, который ранее работал в прокуратуре, покровительствовал владельцу банного комплекса.
«Приговором Новосибирского областного суда от 7 ноября 2023 года судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ [получение взятки должностным лицом в крупном размере]», — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области (цитата по ТАСС).
Сообщается, что речь о сумме в 731 тыс. рублей от владельца коммерческой организации, который перечислял деньги за общее покровительство.
В деле есть второй эпизод, получение 160 тысяч рублей, однако по нему подсудимый был оправдан (с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления»), пишут СМИ.
Новосибирский облсуд приговорил судью к семи годам условно со штрафом в 1,46 млн рублей и испытательным сроком четыре года.
В местных изданиях уточняют, что судья, который ранее работал в прокуратуре, покровительствовал владельцу банного комплекса.
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