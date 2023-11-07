В Томской области судья получил условный срок по делу о крупной взятке

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В Томской области судья районного суда получил условный срок по делу о получении крупной взятки.«Приговором Новосибирского областного суда от 7 ноября 2023 года судья Молчановского районного суда Томской области Виталий Бажилин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ [получение взятки должностным лицом в крупном размере]», — сообщили в пресс-службе судебного департамента Новосибирской области (цитата по ТАСС).Сообщается, что речь о сумме в 731 тыс. рублей от владельца коммерческой организации, который перечислял деньги за общее покровительство.В деле есть второй эпизод, получение 160 тысяч рублей, однако по нему подсудимый был оправдан (с формулировкой «в связи с отсутствием состава преступления»), пишут СМИ.Новосибирский облсуд приговорил судью к семи годам условно со штрафом в 1,46 млн рублей и испытательным сроком четыре года.В местных изданиях уточняют, что судья, который ранее работал в прокуратуре, покровительствовал владельцу банного комплекса.