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В ГД предложили платить женщинам, отказавшимся от аборта, и забирать у них детей
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Госдуме предложили «финансово поощрять» женщин, которые отказались от аборта и решили родить ребенка. Родившихся детей при этом предлагается «передавать на воспитание государству».
С таким предложением выступил депутат ГД Султан Хамзаев. Свое обращение он направил зампредседателя правительства Татьяне Голиковой.
«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию», — сказано в обращении (цитата по РИА Новости).
По мнению депутата, у государства должна быть «материнская защитная функция». «И если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребёнка — забрать его на попечение Государства», — полагает Хамзаев.
Сумму «финансового поощрения» для женщин, которые передумали делать аборт, он не называет.
Напомним, на прошлой неделе в Тверской области приняли региональный закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за «склонение к абортам». В августе подобный закон был принят Госсобранием Мордовии.
С таким предложением выступил депутат ГД Султан Хамзаев. Свое обращение он направил зампредседателя правительства Татьяне Голиковой.
«Предлагаю к рассмотрению идею финансового поощрения женщин, решивших родить ребёнка вместо ранее принятого решения сделать аборт, с последующей передачей ребенка на воспитание Государству. Считаю, что сохранение жизни ребенка – это самое главное в стратегии по уменьшению количества абортов в России. Прошу поддержать мои вышеизложенные предложения и дать свою позицию», — сказано в обращении (цитата по РИА Новости).
По мнению депутата, у государства должна быть «материнская защитная функция». «И если женщина уже решила сделать аборт, то самый действенный способ спасти ребёнка — забрать его на попечение Государства», — полагает Хамзаев.
Сумму «финансового поощрения» для женщин, которые передумали делать аборт, он не называет.
Напомним, на прошлой неделе в Тверской области приняли региональный закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за «склонение к абортам». В августе подобный закон был принят Госсобранием Мордовии.
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