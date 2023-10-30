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В Москве арестован замглавы управления ГСУ СК, который расследовал ряд резонансных дел

16.03 Пятница, 3 ноября 2023
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Москве арестован замглавы управления ГСУ СК РФ, который расследовал ряд резонансных дел, в том числе авиакатастрофу над Синаем и массовую стрельбу в казанской гимназии.

Его обвиняют в растрате с ущербом более миллиона рублей, сообщили в суде. Уточняется, что полковник юстиции был арестован еще 26 октября.

«Постановлением районного суда города Москвы арестован заместитель руководителя управления ГСУ СК РФ, обвиняемый в растрате с ущербом более 1 миллиона рублей <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Избенко А. Н., подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата)», — сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

О деталях уголовного дела не сообщается. По информации «Коммерсанта», речь о замруководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет ГСУ СКР Александре Избенко. Издание пишет, что основанием для задержания следователя стало обращение в правоохранительные органы одного из фигурантов дела, которое находилось в производстве Избенко.

Подозреваемого отправили в СИЗО, так как он «может скрыться, угрожать известным ему свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, которые могут изобличить его в совершении преступления, создать ложные доказательства своей невиновности, а также иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу и продолжать заниматься преступной деятельностью», пишет издание со ссылкой на ходатайство следователя.

Полковник юстиции расследовал ряд резонансных дел, в том числе теракт на борту российского Airbus 321 в небе над Синайским полуостровом в 2015 году. Одним из последних громких дел в его производстве было расследование бойни в казанской гимназии. 19-летний Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу, напомним, в апреле этого года получил пожизненный срок за массовое убийство.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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