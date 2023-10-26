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В ОП РФ предложили ввести «отцовский капитал» для повышения рождаемости в России
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России предлагают выплачивать миллион рублей за рождение или усыновление третьего и последующих детей в семье.
Выдавать такую выплату предлагается в дополнение к существующему материнскому капиталу.
Инициатива поступила от Общественной палаты РФ, пишут «Известия». В ОП решили назвать предлагаемую выплату «отцовский» или «многодетный» капитал. «Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который предоставляется один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», — говорит председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Назвать капитал «отцовским» предлагается для того, чтобы «подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами». «Но в целом он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным», — говорит Рыбальченко.
По данным издания, предложение будет направлено в правительство.
В докладе ОП РФ говорится, что демографическая ситуация в России «требует чрезвычайных мер». «Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком», — говорится в докладе.
В ОП РФ отмечают, что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, в России «стремительно снижается». В свою очередь врачи отмечают, что сейчас в России сформировалась тенденция, когда первых детей женщины рожают в возрасте «ближе к 40».
Напомним, в конце октября депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери. Предлагается установить границу возраста в 25-30 лет или «перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка».
Выдавать такую выплату предлагается в дополнение к существующему материнскому капиталу.
Инициатива поступила от Общественной палаты РФ, пишут «Известия». В ОП решили назвать предлагаемую выплату «отцовский» или «многодетный» капитал. «Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который предоставляется один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», — говорит председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.
Назвать капитал «отцовским» предлагается для того, чтобы «подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами». «Но в целом он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным», — говорит Рыбальченко.
По данным издания, предложение будет направлено в правительство.
В докладе ОП РФ говорится, что демографическая ситуация в России «требует чрезвычайных мер». «Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком», — говорится в докладе.
В ОП РФ отмечают, что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, в России «стремительно снижается». В свою очередь врачи отмечают, что сейчас в России сформировалась тенденция, когда первых детей женщины рожают в возрасте «ближе к 40».
Напомним, в конце октября депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери. Предлагается установить границу возраста в 25-30 лет или «перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка».
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