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В ОП РФ предложили ввести «отцовский капитал» для повышения рождаемости в России

12.38 Четверг, 2 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России предлагают выплачивать миллион рублей за рождение или усыновление третьего и последующих детей в семье.

Выдавать такую выплату предлагается в дополнение к существующему материнскому капиталу.

Инициатива поступила от Общественной палаты РФ, пишут «Известия». В ОП решили назвать предлагаемую выплату «отцовский» или «многодетный» капитал. «Мы предлагаем "многодетный", или "отцовский", капитал, который предоставляется один раз. Не увеличивать материнский капитал по рождению третьего ребенка, а сделать отдельную выплату», — говорит председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей ОП РФ Сергей Рыбальченко.

Назвать капитал «отцовским» предлагается для того, чтобы «подчеркнуть разницу с уже имеющимися выплатами». «Но в целом он может называться и материнским, и отцовским. Самое главное, что должен быть многодетным», ­­— говорит Рыбальченко.

По данным издания, предложение будет направлено в правительство.

В докладе ОП РФ говорится, что демографическая ситуация в России «требует чрезвычайных мер». «Если ситуация сохранится, то до 2030 года от естественной убыли страна потеряет более 6 млн человек, которые не смогут быть замещены миграционным притоком», — говорится в докладе.

В ОП РФ отмечают, что численность женщин в возрасте от 30 до 40 лет, у которых есть вероятность рождения третьего ребенка, в России «стремительно снижается». В свою очередь врачи отмечают, что сейчас в России сформировалась тенденция, когда первых детей женщины рожают в возрасте «ближе к 40».

Напомним, в конце октября депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери. Предлагается установить границу возраста в 25-30 лет или «перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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