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Башкирия отправит лекарства и продукты жителям Газы
Фото: пресс-служба главы Башкортостана
Глава Башкортостана Радий Хабиров принял решение об оказании гуманитарной помощи мирным жителям Газы.
Решение принято после встречи главы региона с с председателем Духовного управления мусульман республики муфтием Айнуром Биргалиным.
«В мой адрес поступает много обращений от жителей разных национальностей и конфессий. Мы видим, какая ситуация складывается в Палестине. Республика возьмёт на себя формирование и отправку грузов. На первом этапе необходимо подготовить лекарства, продукты питания, одежду», — сказал Хабиров.
Площадкой для сбора гуманитарной помощи станет логистический центр на базе предприятия «Башсельхозтехника», добавил глава региона.
Муниципалитетам поручено проинформировать жителей и наладить соответствующую работу на местах, сообщает пресс-служба.
Решение принято после встречи главы региона с с председателем Духовного управления мусульман республики муфтием Айнуром Биргалиным.
«В мой адрес поступает много обращений от жителей разных национальностей и конфессий. Мы видим, какая ситуация складывается в Палестине. Республика возьмёт на себя формирование и отправку грузов. На первом этапе необходимо подготовить лекарства, продукты питания, одежду», — сказал Хабиров.
Площадкой для сбора гуманитарной помощи станет логистический центр на базе предприятия «Башсельхозтехника», добавил глава региона.
Муниципалитетам поручено проинформировать жителей и наладить соответствующую работу на местах, сообщает пресс-служба.
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