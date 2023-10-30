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В Германии официально запретили деятельность ХАМАС
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Германии вступил в силу официальный запрет на деятельность ХАМАС.
Об этом в четверг объявила глава министерства внутренних дел Нэнси Фезер. Ранее запрет анонсировал канцлер Олаф Шольц.
Кроме того, в МВД объявили о запрете организации Samidoun, которая организует пропалестинские демонстрации, пишут СМИ.
«Как федеральный министр сегодня я запрещаю деятельность ХАМАС и организации Samidoun. Антисемитизму не место в Германии, не важно, от кого он исходит», — цитируют СМИ Германии главу МВД.
Фезер также добавила, что ведомство проверяет, требуются ли в связи с этим запреты других организаций в стране.
Об этом в четверг объявила глава министерства внутренних дел Нэнси Фезер. Ранее запрет анонсировал канцлер Олаф Шольц.
Кроме того, в МВД объявили о запрете организации Samidoun, которая организует пропалестинские демонстрации, пишут СМИ.
«Как федеральный министр сегодня я запрещаю деятельность ХАМАС и организации Samidoun. Антисемитизму не место в Германии, не важно, от кого он исходит», — цитируют СМИ Германии главу МВД.
Фезер также добавила, что ведомство проверяет, требуются ли в связи с этим запреты других организаций в стране.
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