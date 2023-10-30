В Германии официально запретили деятельность ХАМАС

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Германии вступил в силу официальный запрет на деятельность ХАМАС.Об этом в четверг объявила глава министерства внутренних дел Нэнси Фезер. Ранее запрет анонсировал канцлер Олаф Шольц.Кроме того, в МВД объявили о запрете организации Samidoun, которая организует пропалестинские демонстрации, пишут СМИ.«Как федеральный министр сегодня я запрещаю деятельность ХАМАС и организации Samidoun. Антисемитизму не место в Германии, не важно, от кого он исходит», — цитируют СМИ Германии главу МВД.Фезер также добавила, что ведомство проверяет, требуются ли в связи с этим запреты других организаций в стране.