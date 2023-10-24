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Госдума лишила полномочий депутатов Власова и Белоусова
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Госдума на пленарном заседании в среду приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутатов Вадима Белоусова и Василия Власова.
«Документы приняты на основании решения Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам», — сообщает пресс-служба ГД.
Ранее стало известно, что депутатов Власова (ЛДПР) и Белоусова («Справедливая Россия – За правду») хотят досрочно лишить полномочий за прогулы.
При этом Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд он не явился. После этого был объявлен в розыск.
«Документы приняты на основании решения Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами ГД, и мандатным вопросам», — сообщает пресс-служба ГД.
Ранее стало известно, что депутатов Власова (ЛДПР) и Белоусова («Справедливая Россия – За правду») хотят досрочно лишить полномочий за прогулы.
При этом Белоусов, напомним, в августе прошлого года по решению Мосгорсуда был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за получение рекордной взятки в три миллиарда рублей. В суд он не явился. После этого был объявлен в розыск.
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