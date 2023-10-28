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Глава Минцифры Шадаев поддержал создание в России кибервойск
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Минцифры Максут Шадаев поддержал идею создать в России кибервойска.
Об этом он заявил на форуме CNews. «По планам создания кибервойск, я в этом смысле, точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договора. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением», — сказал министр (цитата по Интерфаксу).
По его словам, он надеется, что этот вопрос «Минобороны активно прорабатывает».
Напомним, этим летом в Госдуме предложили создать российские кибервойска в структуре Росгвардии. Депутаты посчитали, что создание таких подразделений необходимо «в условиях информационного противоборства».
Об этом он заявил на форуме CNews. «По планам создания кибервойск, я в этом смысле, точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договора. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением», — сказал министр (цитата по Интерфаксу).
По его словам, он надеется, что этот вопрос «Минобороны активно прорабатывает».
Напомним, этим летом в Госдуме предложили создать российские кибервойска в структуре Росгвардии. Депутаты посчитали, что создание таких подразделений необходимо «в условиях информационного противоборства».
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