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В ГД предложили поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 25%
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Госдуме хотят ужесточить условия выдачи льготной ипотеки.
Речь о льготной ипотеке на новостройки под 8% годовых. Депутаты предлагают поднять первоначальный взнос с 20% до 25% уже с 1 января 2024 года. А с 1 июля 2024 года — оставить льготную ипотеку только в регионах «с низким спросом на недвижимость».
Такие предложения разработали в Госдуме и направили в Минфин и ЦБ, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо за подписью депутата Александра Якубовского.
По данным депутата, расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза (с 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей). Депутат заявил, что «такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики». По его мнению, нужно переходить к «более адресным программам ипотечного кредитования» и запускать их «локально».
За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, пишет издание. При этом некоторые депутаты ГД полагают, что льготной ипотекой россияне пользуются «для заработка». «Порой льготной ипотекой пользуются не для улучшения жилищных условий, а для заработка — инвестируют в покупку жилья. Но субсидирование должно идти реально нуждающимся, а не инвесторам», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет издание.
Речь о льготной ипотеке на новостройки под 8% годовых. Депутаты предлагают поднять первоначальный взнос с 20% до 25% уже с 1 января 2024 года. А с 1 июля 2024 года — оставить льготную ипотеку только в регионах «с низким спросом на недвижимость».
Такие предложения разработали в Госдуме и направили в Минфин и ЦБ, сообщают «Известия» со ссылкой на письмо за подписью депутата Александра Якубовского.
По данным депутата, расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в следующем году вырастут почти в четыре раза (с 119,4 млрд до 453,8 млрд рублей). Депутат заявил, что «такой рост расходов при дефицитном бюджете страны несет серьезные риски для экономики». По его мнению, нужно переходить к «более адресным программам ипотечного кредитования» и запускать их «локально».
За восемь месяцев 2023 года 95% всех ипотечных кредитов на первичном рынке выдано в рамках льготных программ, пишет издание. При этом некоторые депутаты ГД полагают, что льготной ипотекой россияне пользуются «для заработка». «Порой льготной ипотекой пользуются не для улучшения жилищных условий, а для заработка — инвестируют в покупку жилья. Но субсидирование должно идти реально нуждающимся, а не инвесторам», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, пишет издание.
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