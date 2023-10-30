Возрастное ограничение 18+
Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия.
Информация появилась в СМИ накануне, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ. Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил CNN, что Тель-Авив нанес удар по лагерю беженцев, на вопрос о жертвах среди гражданского населения он ответил: «Это трагедия войны».
Целью авиаудара, как говорят военные, был командир ХАМАС, который, как утверждается, «прятался за спинами мирного населения». По данным представителей ЦАХАЛ, на территории лагеря располагался военный опорный пункт ХАМАС, в результате удара «обрушилась подземная инфраструктура группировки».
По информации AFP, после удара по лагерю беженцев из-под завалов извлекли тела 47 погибших. В Минздраве Газы заявили о 150 пострадавших.
«Врачи без границ» назвали удар по лагерю беженцев бессмысленным насилием. Медики оказывают помощь раненым детям в больнице Аль-Шифа, заявила организация в соцсетях.
В среду в армии обороны Израиля заявили, что с начала эскалации «ЦАХАЛ поразил более 11 000 целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа».
Информация появилась в СМИ накануне, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ. Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил CNN, что Тель-Авив нанес удар по лагерю беженцев, на вопрос о жертвах среди гражданского населения он ответил: «Это трагедия войны».
Целью авиаудара, как говорят военные, был командир ХАМАС, который, как утверждается, «прятался за спинами мирного населения». По данным представителей ЦАХАЛ, на территории лагеря располагался военный опорный пункт ХАМАС, в результате удара «обрушилась подземная инфраструктура группировки».
По информации AFP, после удара по лагерю беженцев из-под завалов извлекли тела 47 погибших. В Минздраве Газы заявили о 150 пострадавших.
«Врачи без границ» назвали удар по лагерю беженцев бессмысленным насилием. Медики оказывают помощь раненым детям в больнице Аль-Шифа, заявила организация в соцсетях.
В среду в армии обороны Израиля заявили, что с начала эскалации «ЦАХАЛ поразил более 11 000 целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Один погибший и один пострадавший в ДТП под Сысертью
29 октября 2023
29 октября 2023