Аля Трынова © Вечерние ведомости

Армия обороны Израиля нанесла удар по лагерю беженцев Джебалия.Информация появилась в СМИ накануне, позже ее подтвердили в ЦАХАЛ. Представитель армии обороны Израиля Ричард Хехт подтвердил CNN, что Тель-Авив нанес удар по лагерю беженцев, на вопрос о жертвах среди гражданского населения он ответил: «Это трагедия войны».Целью авиаудара, как говорят военные, был командир ХАМАС, который, как утверждается, «прятался за спинами мирного населения». По данным представителей ЦАХАЛ, на территории лагеря располагался военный опорный пункт ХАМАС, в результате удара «обрушилась подземная инфраструктура группировки».По информации AFP, после удара по лагерю беженцев из-под завалов извлекли тела 47 погибших. В Минздраве Газы заявили о 150 пострадавших.«Врачи без границ» назвали удар по лагерю беженцев бессмысленным насилием. Медики оказывают помощь раненым детям в больнице Аль-Шифа, заявила организация в соцсетях.В среду в армии обороны Израиля заявили, что с начала эскалации «ЦАХАЛ поразил более 11 000 целей, принадлежащих террористическим организациям в секторе Газа».