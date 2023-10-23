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В Башкирии в ДТП со школьным автобусом пострадали дети
Фото: МЧС Башкортостан
В Башкирии утром во вторник произошло ДТП с участием школьного автобуса.
«Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус. В результате ДТП погибших нет. В салоне автобуса находились 10 детей (13-14 лет) и 1 сопровождающий, ехали на конкурс», — сообщили в МЧС по региону.
По данным ведомства, автобус с детьми выехал из д. Кареево Краснокамского района в Уфу. Авария произошла на объездной дороге Ташкиново-Нефтекамск. По предварительным данным МЧС, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу легкового автомобиля.
«3 девочек из автобуса и 4 взрослых из Ларгуса увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Розлива топлива нет, деблокирование не требуется», — добавили в ведомстве.
На место выехал резервный автобус.
«Столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль Лада Ларгус. В результате ДТП погибших нет. В салоне автобуса находились 10 детей (13-14 лет) и 1 сопровождающий, ехали на конкурс», — сообщили в МЧС по региону.
По данным ведомства, автобус с детьми выехал из д. Кареево Краснокамского района в Уфу. Авария произошла на объездной дороге Ташкиново-Нефтекамск. По предварительным данным МЧС, ДТП произошло из-за выезда на встречную полосу легкового автомобиля.
«3 девочек из автобуса и 4 взрослых из Ларгуса увезли в больницу, остальных детей врачи осматривают на месте. Розлива топлива нет, деблокирование не требуется», — добавили в ведомстве.
На место выехал резервный автобус.
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