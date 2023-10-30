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Росавиация: рейсы из Тель-Авива в Минводы и Махачкалу направят в другие города
Фото: Вечерние Ведомости
Росавиация заявила, что аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе.
«Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник). Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», — сообщили в Росавиации.
Между тем, в ведомстве добавили, что рейсы из Тель-Авива в Махачкалу, а также в Минводы направят в другие города.
«При этом рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — говорится в сообщении.
Добавим, что на борту самолета, который в воскресенье прибыл из Тель-Авива в Махачкалу, находились, в основном, женщины и дети, сообщил в понедельник гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. Один ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
В результате массовых беспорядков в аэропорту были задержаны 60 человек.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане.
«Махачкалинский аэропорт Уйташ (код ICAO: URML) возобновил прием и отправку воздушных судов с 14:00 по московскому времени 30 октября (понедельник). Актуальную информацию о рейсах в Махачкалу и из нее уточняйте в аэропорту столицы Дагестана и авиакомпаниях», — сообщили в Росавиации.
Между тем, в ведомстве добавили, что рейсы из Тель-Авива в Махачкалу, а также в Минводы направят в другие города.
«При этом рейсы авиакомпаний "Азимут" и Red Wings из Тель-Авива в Минеральные Воды и Махачкалу будут временно направляться в другие российские города», — говорится в сообщении.
Добавим, что на борту самолета, который в воскресенье прибыл из Тель-Авива в Махачкалу, находились, в основном, женщины и дети, сообщил в понедельник гендиректор аэропорта Саид Рамазанов. Один ребенок находился на аппарате искусственной вентиляции легких.
В результате массовых беспорядков в аэропорту были задержаны 60 человек.
В понедельник пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что Путин проведет совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина в связи с событиями в Дагестане.
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