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Пользователи нескольких регионов жалуются на сбои в работе Telegram
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
О массовых сбоях в работе мессенджера Telegram сообщают пользователи из нескольких регионов РФ.
По данным сервиса «Детектор сбоев», больше всего жалоб на сбои поступило из Ростова-на-Дону, затем следуют Краснодар, Москва и Ставрополь, а также Махачкала.
Большинство (83%) пользователей жалуются, что мессенджер «не работает», 10% отметили, что есть проблемы в работе приложения, 6% пожаловались на сбой в получении сообщений.
По данным другого сервиса, Сбой.рф, больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.
Пользователи отмечают, что не могут отправить и получить сообщения в мессенджере (либо отправка происходит с большой задержкой), фотографии и видео не прогружаются.
Некоторые регионы отмечают, что проблемы с мессенджером начались еще вчера. При этом с включенным VPN мессенджер работает, говорят пользователи.
По данным сервиса «Детектор сбоев», больше всего жалоб на сбои поступило из Ростова-на-Дону, затем следуют Краснодар, Москва и Ставрополь, а также Махачкала.
Большинство (83%) пользователей жалуются, что мессенджер «не работает», 10% отметили, что есть проблемы в работе приложения, 6% пожаловались на сбой в получении сообщений.
По данным другого сервиса, Сбой.рф, больше всего жалоб поступило из Краснодарского края, Ростовской области и Ставрополья.
Пользователи отмечают, что не могут отправить и получить сообщения в мессенджере (либо отправка происходит с большой задержкой), фотографии и видео не прогружаются.
Некоторые регионы отмечают, что проблемы с мессенджером начались еще вчера. При этом с включенным VPN мессенджер работает, говорят пользователи.
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