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СМИ: на окраине Газы замечены израильские танки
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На окраине Газы замечены израильские танки. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на очевидцев.
Отмечается, что «ключевая дорога перерезана».
Телеканал Al Jazeera сообщает, что «танки движутся в сторону города Газа, связь прервана, телефонная связь и интернет отключены».
Армия обороны Израиля утром в понедельник заявила, что в сектор Газа вошли дополнительные силы. «Ночью ЦАХАЛ продолжил наземную операцию в секторе Газа», — сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.
Там заявили, что уничтожены «десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и тоннелях».
ЦАХАЛ сообщает, что за последние несколько дней армия нанесла удары по «более чем 600 террористическим объектам».
Отмечается, что «ключевая дорога перерезана».
Телеканал Al Jazeera сообщает, что «танки движутся в сторону города Газа, связь прервана, телефонная связь и интернет отключены».
Армия обороны Израиля утром в понедельник заявила, что в сектор Газа вошли дополнительные силы. «Ночью ЦАХАЛ продолжил наземную операцию в секторе Газа», — сообщается в телеграм-канале армии обороны Израиля.
Там заявили, что уничтожены «десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и тоннелях».
ЦАХАЛ сообщает, что за последние несколько дней армия нанесла удары по «более чем 600 террористическим объектам».
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