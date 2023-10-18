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Исследование: в России в 1,5 раза вырос спрос на дворников
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В России в третьем квартале спрос на дворников вырос в 1,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито работы».
Самые востребованные специалисты в сфере ЖКХ:
слесарь (число вакансий выросло в 2,6 раза). Слесарю в среднем готовы платить 67,9 тыс. руб. (+41%);
плотник (число вакансий выросло в 1,9 раза), средняя оплата труда — 71,3 тыс. руб. (+30%);
электрик и сантехник (число вакансий выросло в 1,7 раза), предлагаемая зарплата электрикам — 53,1 тыс. руб. (+17%), сантехникам — 57,7 тыс. руб. (+24%);
Завхоз (число вакансий выросло в 1,4 раза), средняя предлагаемая зарплата — 43 тыс. руб. (+12%).
Для дворников предложения по зарплате увеличились на 20% — до 32,4 тысяч рублей, говорится в публикации.
Напомним, в прошлом году в московском Центре занятости населения заявили, что в столице требуются более полутора тысяч дворников.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Авито работы».
Самые востребованные специалисты в сфере ЖКХ:
слесарь (число вакансий выросло в 2,6 раза). Слесарю в среднем готовы платить 67,9 тыс. руб. (+41%);
плотник (число вакансий выросло в 1,9 раза), средняя оплата труда — 71,3 тыс. руб. (+30%);
электрик и сантехник (число вакансий выросло в 1,7 раза), предлагаемая зарплата электрикам — 53,1 тыс. руб. (+17%), сантехникам — 57,7 тыс. руб. (+24%);
Завхоз (число вакансий выросло в 1,4 раза), средняя предлагаемая зарплата — 43 тыс. руб. (+12%).
Для дворников предложения по зарплате увеличились на 20% — до 32,4 тысяч рублей, говорится в публикации.
Напомним, в прошлом году в московском Центре занятости населения заявили, что в столице требуются более полутора тысяч дворников.
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