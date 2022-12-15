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СМИ: в Москве требуются более полутора тысяч дворников
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Москве не хватает дворников, пишут «Известия» со ссылкой на данные Центра занятости населения столицы.
По информации издания, в целом сейчас свободны более 1,6 тыс. подобных вакансий. За последнюю неделю их число увеличилось на 10%.
Больше всего дворников (200 человек) требуется в Басманный район.
Средняя зарплата дворников в Москве составляет 25–30 тыс. руб., пишут «Известия».
По информации издания, в целом сейчас свободны более 1,6 тыс. подобных вакансий. За последнюю неделю их число увеличилось на 10%.
Больше всего дворников (200 человек) требуется в Басманный район.
Средняя зарплата дворников в Москве составляет 25–30 тыс. руб., пишут «Известия».
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