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Власти Краснодара рекомендовали не праздновать Хэллоуин из-за Дня памяти жертв политических репрессий
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).
«30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина», — цитируют мэрию РИА Новости.
Соответствующее письмо направлено руководителям предприятий потребительской сферы города.
Кроме того, в мэрии заявили, что мероприятия по случаю Хэллоуина «противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».
«30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина», — цитируют мэрию РИА Новости.
Соответствующее письмо направлено руководителям предприятий потребительской сферы города.
Кроме того, в мэрии заявили, что мероприятия по случаю Хэллоуина «противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».
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