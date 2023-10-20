Возрастное ограничение 18+

Власти Краснодара рекомендовали не праздновать Хэллоуин из-за Дня памяти жертв политических репрессий

17.18 Понедельник, 23 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Власти Краснодара рекомендовали местным предприятиям отказаться от празднования Хэллоуина, так как его дата приближена ко Дню памяти жертв политических репрессий (30 октября).

«30 октября 2023 года отмечается День памяти жертв политических репрессий. В то же время в дни, приближенные к этой дате, организуется празднование Хэллоуина, несвойственного историческим и культурным ценностям Кубани… Рекомендуем вам воздержаться от подготовки и проведения специальных мероприятий по организации празднования Хэллоуина», — цитируют мэрию РИА Новости.

Соответствующее письмо направлено руководителям предприятий потребительской сферы города.

Кроме того, в мэрии заявили, что мероприятия по случаю Хэллоуина «противоречат принципам нравственности, добра, справедливости и уважения национальных и религиозных традиций».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловские зоозащитники заявили об опасности Хэллоуина для питомцев черного окраса
20 октября 2023
В Екатеринбурге обновили 22 автобусных остановки
19 октября 2023
С начала года с улиц Екатеринбурга убрали 230 нелегальных киосков
14 октября 2023
Автоинспекторы Верхней Пышмы нашли перевернувшуюся иномарку со спящей женщиной
22 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
18:31 В уральском посёлке Буланаш из водовода украли 100 метров труб
17:27 Задавившую во сне пятимесячную дочку екатеринбурженку приговорили к исправительным работам
17:06 В Екатеринбурге на три года закроют движение по Энгельса ради сноса недостроя
16:36 Свердловский Россельхознадзор попросил не хоронить питомцев самостоятельно
16:09 Пропавшую полгода назад екатеринбурженку нашли
15:33 Жителя Невьянска отправили на принудительное лечение после убийства жены
15:18 Маткапитал и микродоли: Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить договор
15:16 Ученые Пермского политеха построили математическую модель образования повреждений в титановом сплаве
15:04 Более половины екатеринбуржцев выступают за цирковые представления без животных
14:39 Дорожники предупредили о ремонтных работах на свердловской трассе Р-242
14:08 В Серове будут судить местного жителя за ложный донос об угоне машины
13:32 Свердловские власти объявили завершение пожароопасного сезона
13:03 Маньяка-рецидивиста из Екатеринбурга все-таки отправили в СИЗО
12:35 Под Ревдой столкнулись легковушка и рейсовый автобус
12:08 Госавтоинспекция закрыла движение по трассе Первоуральск – Шаля
11:38 В Екатеринбурге прошла встреча уральских тестировщиков ОС «Аврора»
11:34 Под угрозой лишения свободы любитель пьяной езды выплатил уголовный штраф
11:06 Водители заявили о дефиците бензина на заправках Екатеринбурга
10:38 В Екатеринбурге три тысячи заплатят родители семиклассника за фото учительницы в WhatsApp*
10:00 Росавиация разрешила два рейса в неделю из Екатеринбурга на Хайнань
09:32 Свердловское УГИБДД предупреждает о возможном обледенении дорог
21:00 За рулём своего автомобиля умер экс-командир свердловского полка ДПС
18:55 Автоинспекторы Верхней Пышмы нашли перевернувшуюся иномарку со спящей женщиной
17:46 На следующей неделе в Екатеринбурге установится минусовая температура
16:49 В ночном столкновении двух иномарок под Краснотурьинском погиб человек
Все новости
18:25 Житель Магнитогорска, проваливший экзамен на права, брызнул в сотрудника ГИБДД из перцового баллончика
17:34 Суд арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма
17:18 Власти Краснодара рекомендовали не праздновать Хэллоуин из-за Дня памяти жертв политических репрессий
16:36 Басманный суд арестовал двух следователей по особо важным делам СК
16:06 Минстрой: в РФ в сфере строительства заняты около 800 тысяч мигрантов
15:33 Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от ковида
15:00 Из-за взрыва газа в жилом доме в Котельниково погиб человек, двое ранены
14:37 В Волгоградской области в жилой пятиэтажке произошел взрыв и пожар
13:40 Суд в Казани отправил в СИЗО редактора «Радио Свобода»*
13:28 СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе
12:51 Рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников
11:59 Исследование: 13% россиян, имеющих кредит, обращаются к микрозаймам
11:38 Власти Бурятии намерены в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
10:46 В Аргентине во второй тур президентских выборов выходят Серхио Масса и Хавьер Милей
10:10 Опрос: 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
20:38 В московском автосалоне МАС Моторс можно купить новый Kia Rio
18:14 Посол: число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20
17:34 Жительница Башкирии нашла белый гриб весом почти в килограмм
16:41 В Москве полицейский борец с коррупцией арестован по делу о крупной взятке
15:37 В Самаре после нескольких драк подростков и мигрантов задержаны 7 человек
14:50 МИД РФ: около тысячи россиян и граждан стран СНГ запросили эвакуацию с Ближнего Востока
13:45 Опрос: менее половины россиян поддерживают запрет на использование животных в цирках
12:55 В Италии проходит общенациональная забастовка работников транспорта
12:10 Прокуратура: на Дальнем Востоке выявлено 700 фактов взяточничества с начала года
11:32 СК: в Иркутской области арестован мэр города Тулуна
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK