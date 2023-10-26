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В Приморье в школьном туалете установили камеры видеонаблюдения
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В приморской школе в туалете установили камеры видеонаблюдения.
Информация об этом появилась в местных СМИ. Позже в руководстве школы объяснили, что это было сделано «для безопасности» и «из-за вандализма». По словам директора школы, с помощью видеонаблюдения следят за старшеклассниками, так как в уборных «бывали случаи травли, курения и порчи имущества», пишет RT.
В школьной администрации утверждают, что во время наблюдения «ребёнка в кабинке не видно — только голову в отдельных случаях».
Сообщается, что идею предложили учителя на педсовете. При этом родители, которых не поставили в известность, выразили свое недовольство. Теперь этот вопрос будут обсуждать на собрании, а камеры временно отключили.
По информации в СМИ, прокуратура не нашла каких-либо нарушений в школе.
Информация об этом появилась в местных СМИ. Позже в руководстве школы объяснили, что это было сделано «для безопасности» и «из-за вандализма». По словам директора школы, с помощью видеонаблюдения следят за старшеклассниками, так как в уборных «бывали случаи травли, курения и порчи имущества», пишет RT.
В школьной администрации утверждают, что во время наблюдения «ребёнка в кабинке не видно — только голову в отдельных случаях».
Сообщается, что идею предложили учителя на педсовете. При этом родители, которых не поставили в известность, выразили свое недовольство. Теперь этот вопрос будут обсуждать на собрании, а камеры временно отключили.
По информации в СМИ, прокуратура не нашла каких-либо нарушений в школе.
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