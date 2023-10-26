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В США сотни полицейских продолжают поиски подозреваемого в массовой стрельбе
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Сотни полицейских продолжают поиски подозреваемого в массовой стрельбе в Льюистоне (штат Мэн).
По уточненным данным, погибли 18 человек. Семь человек были найдены мертвыми в боулинг-клубе, восемь в баре, еще трое от полученных ран скончались в больнице, пишет NBC News. Пострадали 13 человек.
Полиция назвала 40-летнего Роберта Карда подозреваемым в стрельбе. Был выдан ордер на его арест по обвинению в убийстве. Кард по-прежнему остается на свободе.
По информации телекомпании ABC, в доме подозреваемого полиция обнаружила предсмертную записку, которая была адресована сыну Карда. При этом в записке ничего не говорится о мотивах массовой стрельбы.
Напомним, ранее стало известно, что Кард является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. В полиции утверждают, что у него раньше были проблемы с психикой.
К поискам преступника подключились вертолеты и береговая охрана. Власти призвали жителей Льюистона, а также соседнего города без необходимости не выходить из дома. Многие школы и предприятия закрыты.
По уточненным данным, погибли 18 человек. Семь человек были найдены мертвыми в боулинг-клубе, восемь в баре, еще трое от полученных ран скончались в больнице, пишет NBC News. Пострадали 13 человек.
Полиция назвала 40-летнего Роберта Карда подозреваемым в стрельбе. Был выдан ордер на его арест по обвинению в убийстве. Кард по-прежнему остается на свободе.
По информации телекомпании ABC, в доме подозреваемого полиция обнаружила предсмертную записку, которая была адресована сыну Карда. При этом в записке ничего не говорится о мотивах массовой стрельбы.
Напомним, ранее стало известно, что Кард является инструктором по обращению с огнестрельным оружием. В полиции утверждают, что у него раньше были проблемы с психикой.
К поискам преступника подключились вертолеты и береговая охрана. Власти призвали жителей Льюистона, а также соседнего города без необходимости не выходить из дома. Многие школы и предприятия закрыты.
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