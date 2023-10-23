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В Москве полицейский подбросил мужчине наркотики и вымогал полмиллиона рублей
Фото: Вечерние Ведомости
В Москве сотрудника угрозыска заподозрили в вымогательстве полумиллиона рублей за непривлечение к ответственности за якобы хранение наркотиков.
В пресс-службе столичного главка уточнили, что речь идет о сотруднике уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы.
«Предварительно установлено, что указанное должностное лицо в свободное от службы время вымогало у гражданина денежные средства в размере 500 тыс. рублей за якобы непривлечение последнего к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что рядом с местом происшествия также были обнаружены несколько свертков с марихуаной весом 2,85 г.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что сотрудник угрозыска позвонил в одну из квартир, показал удостоверение жильцу и сказал, что ему необходимо «осмотреть жилье из-за поступившей информации о хранении наркотиков». После «осмотра» полицейский показал молодому человеку несколько пакетиков с марихуаной и предложил решить проблему за 500 тысяч рублей.
В полиции сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов и понесет наказание в установленном законом порядке. Возбуждены уголовные дела.
ТАСС пишет, что полицейский уже признал вину.
Напомним, на прошлой неделе еще один полицейский из того же Северо-Восточного административного округа Москвы был задержан за крупную взятку. Речь о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.
В пресс-службе столичного главка уточнили, что речь идет о сотруднике уголовного розыска УВД по Северо-Восточному административному округу Москвы.
«Предварительно установлено, что указанное должностное лицо в свободное от службы время вымогало у гражданина денежные средства в размере 500 тыс. рублей за якобы непривлечение последнего к уголовной ответственности по сфабрикованным основаниям», — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что рядом с местом происшествия также были обнаружены несколько свертков с марихуаной весом 2,85 г.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что сотрудник угрозыска позвонил в одну из квартир, показал удостоверение жильцу и сказал, что ему необходимо «осмотреть жилье из-за поступившей информации о хранении наркотиков». После «осмотра» полицейский показал молодому человеку несколько пакетиков с марихуаной и предложил решить проблему за 500 тысяч рублей.
В полиции сообщили, что при подтверждении вины сотрудника он будет уволен из органов и понесет наказание в установленном законом порядке. Возбуждены уголовные дела.
ТАСС пишет, что полицейский уже признал вину.
Напомним, на прошлой неделе еще один полицейский из того же Северо-Восточного административного округа Москвы был задержан за крупную взятку. Речь о начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве.
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