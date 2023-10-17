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Из-за взрыва газа в жилом доме в Котельниково погиб человек, двое ранены
Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
В МЧС РФ подтвердили информацию о погибшем в результате взрыва и пожара в жилой пятиэтажке в Котельниково.
«На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в МЧС РФ.
Ранее стало известно, что в Котельниково Волгоградской области пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров.
В МЧС причину пожара не уточняют. В районном отделе ГО и ЧС сообщили журналистам, что причиной сильного пожара стал взрыв бытового газа.
«На пожаре пострадали двое. К сожалению, погиб один человек», — сообщили в МЧС РФ.
Ранее стало известно, что в Котельниково Волгоградской области пожар охватил две квартиры на пятом этаже жилого дома. Площадь возгорания составила 96 квадратных метров.
В МЧС причину пожара не уточняют. В районном отделе ГО и ЧС сообщили журналистам, что причиной сильного пожара стал взрыв бытового газа.
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