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Исследование: 13% россиян, имеющих кредит, обращаются к микрозаймам
Фото: Вечерние Ведомости
Около 13% россиян, которые имеют кредит в банке, обращаются в микрофинансовые организации.
Из них с целью «перекредитования» обращаются 5,7%. Еще 6,9% берут микрозайм на «другие цели», пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Среди тех, кто берет микрозайм для погашения текущего долга по кредиту, большинство (76%) ссылаются на «форс-мажор в жизни» и «задержку зарплаты».
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян, имеющих кредит в банке.
Добавим, другой опрос показал, что доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%.
Из них с целью «перекредитования» обращаются 5,7%. Еще 6,9% берут микрозайм на «другие цели», пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.
Среди тех, кто берет микрозайм для погашения текущего долга по кредиту, большинство (76%) ссылаются на «форс-мажор в жизни» и «задержку зарплаты».
В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян, имеющих кредит в банке.
Добавим, другой опрос показал, что доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%.
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