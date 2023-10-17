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Исследование: 13% россиян, имеющих кредит, обращаются к микрозаймам

11.59 Понедельник, 23 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Около 13% россиян, которые имеют кредит в банке, обращаются в микрофинансовые организации.

Из них с целью «перекредитования» обращаются 5,7%. Еще 6,9% берут микрозайм на «другие цели», пишут РИА Новости со ссылкой на онлайн-сервис альтернативного кредитования Moneyman.

Среди тех, кто берет микрозайм для погашения текущего долга по кредиту, большинство (76%) ссылаются на «форс-мажор в жизни» и «задержку зарплаты».

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян, имеющих кредит в банке.

Добавим, другой опрос показал, что доля россиян, которым не хватает зарплаты на основные нужды, за два года выросла с 25% до 45%.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
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