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Кыргызстан отменил «visa-run» для иностранных граждан
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Кыргызстан отменил «visa-run» для иностранных граждан, сообщил МИД страны.
Кабмин еще 10 октября утвердил Положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики.
Положение, среди прочего, подразумевает отмену «visa-run». «Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу "60/120"», — сообщает пресс-служба МИД.
Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.
«Например, исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180"», — говорится в сообщении.
Кроме того, увеличена стоимость выездной визы «в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания».
В МИД отмечают, что новые правила вводятся для более эффективного контроля над миграционными потоками, а также для «улучшения общей безопасности страны».
Кабмин еще 10 октября утвердил Положение о порядке пребывания иностранных граждан на территории республики.
Положение, среди прочего, подразумевает отмену «visa-run». «Практика, при которой иностранные граждане часто выезжают за пределы страны и возвращаются обратно с целью продления срока их пребывания на территории Кыргызской Республики, теперь будет ограничена внедрением в действие безвизового режима по принципу "60/120"», — сообщает пресс-служба МИД.
Согласно этому механизму, при использовании безвизового режима сроком до 60 дней, повторный въезд возможен только через 60 дней с момента предыдущего выезда из страны.
«Например, исчисление сроков по принципу "60/120" будет применяться в отношении граждан, для которых установлен 60-дневный безвизовый режим. В отношении граждан, которые могут посещать Кыргызстан в безвизовом порядке сроком до 90 дней, сроки будут исчисляться по принципу "90/180"», — говорится в сообщении.
Кроме того, увеличена стоимость выездной визы «в прямой пропорциональной зависимости от сроков превышения иностранным гражданином периода пребывания».
В МИД отмечают, что новые правила вводятся для более эффективного контроля над миграционными потоками, а также для «улучшения общей безопасности страны».
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