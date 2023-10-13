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Выбор тарифа РКО для бизнеса: что надо знать?
Реклама. LdtCKGJpW АО “Альфа-Банк” ИНН 7728168971 ОГРН 1027700067328
Деятельность успешного бизнеса невозможно представить без расчётно-кассового обслуживания (РКО). Банки работают с крупными компаниями, малыми и средними организациями, индивидуальными предпринимателями.
Финансовые организации обычно предлагают стандартный набор услуг. Открытие РКО включает ведение и обслуживание счетов, снятие и внесение наличных денег, платежи в безналичной форме, конверсионные и другие операции. Большинство банковских учреждений выпускают также корпоративные карты, начисляют клиентам проценты на остаток средств и выполняют функции валютных агентов.
Обращаясь в банк, важно правильно выбрать тариф. Нужно сравнить комиссии и плату за ежемесячное обслуживание, за переводы денег физическим лицам и организациям, за операции с наличными в банкоматах и офисах.
Помимо стоимости, есть и другие важные факторы. Один из них — отраслевая принадлежность бизнеса. У кредитных организаций могут быть специальные предложения для разных направлений. Например, в Альфа-Банке предусмотрены тарифы с отраслевыми решениями для розничной и оптовой торговли, бизнеса на маркетплейсах, HoReCa, IT, таксопарков, нотариусов и других сфер.
Важен размер организации и масштаб её деятельности. Крупным компаниям с регулярной активностью по счетам подойдёт тариф с ежемесячным платежом. Небольшим предприятиям лучше выбирать условия, где размер комиссии зависит оборота. Так, в Альфа-Банке предпринимателям доступен тариф «Простой». Обслуживание счёта по его условиям зависит от суммы поступлений. При объёме до 750 тысяч рублей комиссия составит 1% от суммы.
Важное значение имеет география деятельности. Если юридическое лицо работает только в России, то ему не нужны дополнительные расходы на обслуживание валютных счетов.
Ещё один фактор — сопутствующие расходы. Например, стоимость обслуживания корпоративной карты может зависеть от того, как она используется — только для самоинкассации, для закупок у поставщиков и других операций.
Расчётно-кассовое обслуживание в Альфа-Банке позволит компаниям и предпринимателям получить максимальный набор услуг и качественный сервис без переплат. В кредитной организации действует широкая линейка тарифов. Есть продукты для организаций с годовым оборотом до 350 млн руб. Если выручка больше, то подойдут тарифы для предприятий среднего и крупного бизнеса.
В рамках обслуживания клиентов Альфа-Банк бесплатно открывает счёт, подключает онлайн-сервис и выпускает карту для работы с наличными. Клиенту достаточно оставить заявку на сайте. Также есть возможность забронировать рублёвый счёт онлайн — вы сразу получите его реквизиты. После заполнения онлайн-заявки с клиентом свяжется специалист банка. Он поможет с выбором подходящего тарифа и подготовкой всех необходимых документов. Вам останется согласовать время и место встречи и подписать договор. После этого станут доступны все возможности РКО.
Финансовые организации обычно предлагают стандартный набор услуг. Открытие РКО включает ведение и обслуживание счетов, снятие и внесение наличных денег, платежи в безналичной форме, конверсионные и другие операции. Большинство банковских учреждений выпускают также корпоративные карты, начисляют клиентам проценты на остаток средств и выполняют функции валютных агентов.
Важна не только стоимость
Обращаясь в банк, важно правильно выбрать тариф. Нужно сравнить комиссии и плату за ежемесячное обслуживание, за переводы денег физическим лицам и организациям, за операции с наличными в банкоматах и офисах.
Помимо стоимости, есть и другие важные факторы. Один из них — отраслевая принадлежность бизнеса. У кредитных организаций могут быть специальные предложения для разных направлений. Например, в Альфа-Банке предусмотрены тарифы с отраслевыми решениями для розничной и оптовой торговли, бизнеса на маркетплейсах, HoReCa, IT, таксопарков, нотариусов и других сфер.
Важен размер организации и масштаб её деятельности. Крупным компаниям с регулярной активностью по счетам подойдёт тариф с ежемесячным платежом. Небольшим предприятиям лучше выбирать условия, где размер комиссии зависит оборота. Так, в Альфа-Банке предпринимателям доступен тариф «Простой». Обслуживание счёта по его условиям зависит от суммы поступлений. При объёме до 750 тысяч рублей комиссия составит 1% от суммы.
Важное значение имеет география деятельности. Если юридическое лицо работает только в России, то ему не нужны дополнительные расходы на обслуживание валютных счетов.
Ещё один фактор — сопутствующие расходы. Например, стоимость обслуживания корпоративной карты может зависеть от того, как она используется — только для самоинкассации, для закупок у поставщиков и других операций.
Каждому клиенту — свой тариф
Расчётно-кассовое обслуживание в Альфа-Банке позволит компаниям и предпринимателям получить максимальный набор услуг и качественный сервис без переплат. В кредитной организации действует широкая линейка тарифов. Есть продукты для организаций с годовым оборотом до 350 млн руб. Если выручка больше, то подойдут тарифы для предприятий среднего и крупного бизнеса.
В рамках обслуживания клиентов Альфа-Банк бесплатно открывает счёт, подключает онлайн-сервис и выпускает карту для работы с наличными. Клиенту достаточно оставить заявку на сайте. Также есть возможность забронировать рублёвый счёт онлайн — вы сразу получите его реквизиты. После заполнения онлайн-заявки с клиентом свяжется специалист банка. Он поможет с выбором подходящего тарифа и подготовкой всех необходимых документов. Вам останется согласовать время и место встречи и подписать договор. После этого станут доступны все возможности РКО.
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