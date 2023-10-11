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ВОЗ: в секторе Газа пострадали 11 тысяч человек, половина из них — женщины и дети
Фото: Вечерние Ведомости
В секторе Газа ранения получили 11 тысяч человек, половина из них — женщины и дети.
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление ВОЗ.
Представители организации сообщили, что в Газе с начала эскалации произошло 115 нападений на медицинские учреждения. Медики предупреждают об опасности вспышек заболеваний. В ВОЗ заявили, что организации нужен срочный доступ в сектор Газа, чтобы доставить помощь и медикаменты.
С 7 октября в секторе Газа погибли более 2800 человек, в Израиле 1300 погибших.
Об этом пишет Al Jazeera со ссылкой на заявление ВОЗ.
Представители организации сообщили, что в Газе с начала эскалации произошло 115 нападений на медицинские учреждения. Медики предупреждают об опасности вспышек заболеваний. В ВОЗ заявили, что организации нужен срочный доступ в сектор Газа, чтобы доставить помощь и медикаменты.
С 7 октября в секторе Газа погибли более 2800 человек, в Израиле 1300 погибших.
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