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На Сахалине будут судить бывшего министра здравоохранения
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Прокуратура Сахалинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего министра здравоохранения Сахалинской области.
Экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, бывший глава ведомства приобрел заведомо непригодное для эксплуатации здание бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске, а также участок под ним в целях размещения там детской поликлиники. «При этом размещение медицинского учреждения было невозможно, а приобретенный объект недвижимого имущества в последующем был демонтирован», — сообщает прокуратура.
В результате региональному бюджету был причинен ущерб в размере 61 млн рублей, добавили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
Экс-чиновник обвиняется по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).
По версии следствия, бывший глава ведомства приобрел заведомо непригодное для эксплуатации здание бывшей гостиницы «Чайка» в Холмске, а также участок под ним в целях размещения там детской поликлиники. «При этом размещение медицинского учреждения было невозможно, а приобретенный объект недвижимого имущества в последующем был демонтирован», — сообщает прокуратура.
В результате региональному бюджету был причинен ущерб в размере 61 млн рублей, добавили в ведомстве.
Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.
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