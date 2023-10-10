Композитор Геннадий Гладков умер на 89-м году жизни

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Советский и российский композитор, народный артист России Геннадий Гладков умер в понедельник на 89-м году жизни.Об этом СМИ сообщил его менеджер Малик Аминов.Позже стало известно, что прощание с Гладковым пройдет в кругу семьи и близких людей, без посторонних.По словам поэта Юрия Энтина, на этой неделе, 18 октября, он должен был встретиться с Гладковым на творческом вечере композитора в «Москонцерт Холле», пишут РИА Новости. Теперь вечер будет посвящен памяти Гладкова.Геннадий Гладков написал музыку к более чем 100 фильмам, мультфильмам и мюзиклам. Среди его работ — «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Человек с бульвара Капуцинов», «Бременские музыканты», «Малыш и Карлсон», «Как львенок и черепаха пели песню» и многие другие.