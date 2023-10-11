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В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка.
Девочка получила незначительные травмы.
«В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт», — сообщили в пресс-службе краевой администрации (цитата по РИА Новости).
Девочке оказали помощь на месте и отпустили домой.
В администрации уточнили, что на место выехали специалисты «для принятия мер по восстановлению потолка». В региональной прокуратуре информацию пока не комментировали.
Девочка получила незначительные травмы.
«В школе №6 по улице Бургасской произошло частичное обрушение штукатурки с потолка. В департаменте образования нам рассказали, что сейчас класс, в котором произошёл инцидент, закрыт», — сообщили в пресс-службе краевой администрации (цитата по РИА Новости).
Девочке оказали помощь на месте и отпустили домой.
В администрации уточнили, что на место выехали специалисты «для принятия мер по восстановлению потолка». В региональной прокуратуре информацию пока не комментировали.
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