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Россияне взяли кредиты на рекордные 719 млрд рублей за месяц
Фото: Вечерние Ведомости
Россияне взяли потребительские кредиты на рекордную сумму — 719 млрд рублей за месяц.
Данные за август этого года приводит РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Месяцем ранее, в июле, россияне взяли кредиты на сумму 680 млрд рублей, примерно столько же — в июне. Это рекордные суммы за последние четыре года. Так, например, в январе 2020 года объем выданных кредитов составлял 213 млрд рублей.
Предыдущий рекорд — 613 млрд рублей, которые были выданы в ноябре 2021 года.
В марте прошлого года выдачи кредитов резко обвалились до 86 млрд руб., но затем снова начали расти, пишет издание.
Данные за август этого года приводит РБК со ссылкой на бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
Месяцем ранее, в июле, россияне взяли кредиты на сумму 680 млрд рублей, примерно столько же — в июне. Это рекордные суммы за последние четыре года. Так, например, в январе 2020 года объем выданных кредитов составлял 213 млрд рублей.
Предыдущий рекорд — 613 млрд рублей, которые были выданы в ноябре 2021 года.
В марте прошлого года выдачи кредитов резко обвалились до 86 млрд руб., но затем снова начали расти, пишет издание.
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