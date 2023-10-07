Возрастное ограничение 18+

Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября

14.11 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
Россия с 16 октября ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии.

Это сделано «в качестве меры предосторожности», сообщили в понедельник в Россельхознадзоре.

«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в релизе ведомства.

Сообщается, что ограничения вводятся «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза».

Напомним, ранее Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии. Это произошло после того, как в конце августа Япония начала сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.

Катастрофа на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году в результате землетрясения и цунами. Воду использовали для охлаждения поврежденных реакторов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Первоуральском районе в столкновении «ВАЗа» с Honda погибли два человека
07 октября 2023
Штормовое предупреждение объявили в Свердловской области на 13 октября
12 октября 2023
В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую
09 октября 2023
В Туринском районе попавшего под колеса пешехода скинули в канаву
15 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Уже год новый собственник завода в Екатеринбурге препятствует работе предприятий на промплощадке

По мнению пострадавших предпринимателей, виной всему – бездействие полиции
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
15:52 В Екатеринбурге оштрафовали водителя за «покатушки» пассажиров на капоте и багажнике учебной машины
15:23 Двух мигрантов осудили в Ревде за незаконный оборот наркотиков
14:51 Завершены поиски пропавшей в Каменске-Уральском девочки
14:26 Центробанк презентовал пятитысячную купюру с изображением Екатеринбурга
14:22 Ученые Пермского политеха разработали материал для очистки вод от марганца
14:20 Росреестр Прикамья разъясняет, почему на автомастерскую в гараже не действует «гаражная амнистия»
13:40 Посреди дня в центре Екатеринбурга включились фонари
13:24 На мужчину в подъезде многоквартирного дома в Сосьве обрушился потолок
12:53 УрФУ, несмотря на решение суда, не оформил визу туркменскому студенту
12:20 Крыша трубного завода загорелась в Каменске-Уральском
11:55 Число вакансий для людей с ОВЗ в Свердловской области выросло в два раза
11:28 В Нижнем Тагиле подросток решил перебежать дорогу и попал в больницу
10:52 За месяц в Свердловской области пропали более 140 человек
10:24 Пермячка рискует лишиться Porsche Macan из-за многочисленных долгов
10:21 Международная конференция, посвященная Владиславу Крапивину, пройдет в Екатеринбурге
09:55 На трассе Екатеринбург – Челябинск автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода
09:19 В Каменске-Уральском пропала 12-летняя девочка
19:05 РПЦ переименовала основанный экс-схиигуменом Сергием Среднеуральский монастырь
17:59 Синоптики предупредили о ветреной погоде в Свердловской области
17:29 Оставшиеся без водоснабжения жители Уктуса вышли на флэшмоб в Екатеринбурге
17:06 В Сысерти прошел пикет против строительства мусорного полигона
16:39 Тело погибшей школьницы из Каменска-Уральского могут достать из могилы ради новой экспертизы
15:29 Екатеринбуржцы подрались из-за 14-летней школьницы
14:59 Два человека пострадали в столкновении Opel и «ВАЗ» под Каменском-Уральским
13:50 В Тавдинском городском округе потушили крупный пожар площадью 240 «квадратов»
Все новости
15:49 Россияне взяли кредиты на рекордные 719 млрд рублей за месяц
15:07 В секторе Газа в результате бомбардировок погибли 11 журналистов, 20 получили ранения
14:25 Банк России выпускает обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
14:11 Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября
13:43 Пассажиров рейса из Владивостока доставили в Читу после двух экстренных посадок
12:54 Десятый президент Финляндии Мартти Ахтисаари умер на 87 году жизни
12:40 В Саратовской области в поле обнаружили обломки БПЛА
12:22 В Эквадоре выбрали самого молодого президента за всю историю страны
12:17 В Приморье автобус с туристами съехал в кювет, погибли два человека
11:48 Армия Израиля объявила об эвакуации жителей севера страны
11:19 На выборах в Польше побеждает правящая партия, но у оппозиции есть шанс занять большинство кресел в парламенте
10:42 СМИ: боевики «Хамас» удерживают 155 заложников
17:49 В нескольких странах проходят массовые митинги в поддержку Палестины
17:18 Посольство: в Израиле пропали без вести 12 россиян, число погибших «продолжает расти»
16:46 В Нижневартовске троих сотрудников МВД заподозрили в регистрации 1285 нелегалов
16:05 СМИ: в результате взрыва у мечети в Афганистане погибли 17 человек
15:55 В Башкирии медведица напала на жительницу села
15:07 Во Франции совершено нападение на школу, есть погибший и раненые
14:55 Путин: РФ готова выступить в качестве посредника в палестино-израильском урегулировании
14:08 В Пекине совершено нападение на сотрудника израильского посольства
13:18 В Забайкалье экс-полицейский, застреливший коллегу, получил девять с половиной лет строгого режима
12:39 Производители алкоголя в РФ просят Минфин поднять цены на водку с 2024 года
11:59 Минздрав: новосибирские дерматологи диагностировали у Моны Лизы алопецию
11:19 В Новосибирске воспитателей детсада обвинили в истязании более десяти детей
10:46 Армия Израиля призвала мирных жителей эвакуироваться из города Газа на юг
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK