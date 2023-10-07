Возрастное ограничение 18+
Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября
Фото: Вечерние Ведомости
Россия с 16 октября ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии.
Это сделано «в качестве меры предосторожности», сообщили в понедельник в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в релизе ведомства.
Сообщается, что ограничения вводятся «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза».
Напомним, ранее Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии. Это произошло после того, как в конце августа Япония начала сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.
Катастрофа на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году в результате землетрясения и цунами. Воду использовали для охлаждения поврежденных реакторов.
Это сделано «в качестве меры предосторожности», сообщили в понедельник в Россельхознадзоре.
«Россельхознадзор в качестве меры предосторожности с 16 октября 2023 года присоединяется к временным ограничительным мерам КНР в отношении импорта рыбы и морепродуктов из Японии», — говорится в релизе ведомства.
Сообщается, что ограничения вводятся «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза».
Напомним, ранее Китай запретил ввоз морепродуктов из Японии. Это произошло после того, как в конце августа Япония начала сброс очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» в Тихий океан.
Катастрофа на «Фукусиме-1» произошла в 2011 году в результате землетрясения и цунами. Воду использовали для охлаждения поврежденных реакторов.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге перекроют улицу Ключевскую
09 октября 2023
09 октября 2023